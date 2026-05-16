Çin’in cari fazlası ilk çeyrekte 184 milyar doları aştı

Çin’in cari işlemler hesabı, 2026 yılının ilk çeyreğinde güçlü fazla vermeyi sürdürdü. Çin Devlet Döviz Takas İdaresi’nin (SAFE) yayımladığı ön verilere göre, Ocak-Mart döneminde cari işlemler dengesi 184,1 milyar dolar fazla olarak gerçekleşti.

Cari fazla mal ticaretinden

Açıklanan verilere göre söz konusu dönemde mal ticaretinden kaynaklanan fazla 247,4 milyar dolar oldu. Hizmet ticaretinde ise 59,6 milyar dolarlık açık kaydedildi.

İlk çeyrekte yatırım gelirleri kaleminde 7,5 milyar dolar açık oluşurken, cari transferlerde 3,9 milyar dolarlık fazla hesaplandı.

Çin ekonomisi, 2025 yılının tamamında ise 735 milyar dolar cari fazla vermişti.