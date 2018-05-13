Çin'in ilk yerli uçak gemisinin seyir testi başladı

13 Mayıs 2018

Çin'in ilk yerli uçak gemisi Type-001A'nın seyir testlerinin başladığı bildirildi.

Çin Merkezi Televizyonu'nun (CCTV) haberine göre, ülkenin Liaoning eyaletindeki Dalien Limanı'ndan törenle ayrılan Type-001A'nın iletişim, yangın söndürme, yakıt ve elektro mekanik gibi temel sistemleri test edilecek.

Çin devlet şirketi China Shipbuilding Industry Corp. (CSIC) tarafından üretilen uçak gemisinin ilk testinde hava araçları ve silah sistemleri yer almayacak.

Üretimine 2012'de başlanan 001A sınıfı uçak gemisinin uçakların havalanmasını kolaylaştırmak için uzun pistler yerine sıçrama tahtası olarak adlandırılan yukarı doğru eğimli pisti bulunuyor. 50 bin ton ağırlığındaki Type-001A'nın uzunluğu 315 metre, genişliği ise 75 metreyi buluyor.

Üretici firma CSIC, denizde ilk seyrine çıkan yerli uçak gemisini 6 ay boyunca çeşitli testlere tabi tutacak. Kabiliyetleri hakkında fazla bilgi paylaşılmayan geminin hizmete girmesinden sonra 40 civarında J-15 savaş jeti taşıyacağı belirtiliyor.

Geçen yıl nisan ayında törenle suya indirilen uçak gemisi 001A'nın 2020'de tamamen operasyonel şekilde ordunun envanterinde yerini alması bekleniyor.

Çin'in Type-001A'nın dışında ilk uçak gemisi Liaoning hali hazırda Çin Halk Kurtuluş Ordusu (ÇHKO) tarafından tatbikatlarda kullanılıyor. Sovyet yapımı Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiş, Eylül 2012'de ÇHKO envanterine alınmıştı.

Çin donanması, geçen yıl ve bu yıl Güney Çin Denizi ve Tavyan Boğazı'nda Liaoning uçak gemisi öncülüğünde birçok tatbikat yapmıştı. Her yıl yüz milyar doların üzerinde savunma bütçesi ayıran Çin, nükleer yakıtlı uçak gemisi geliştirmeyi de hedefliyor.

Çin medyası şubat ayında CSIC'nin nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojileri geliştirme sürecini hızlandırmayı planladığını duyurmuştu.

Çin'in yanı sıra dünyada 6 ülkenin ordu envanterinde uçak gemisi bulunuyor.

Kaynak: AA