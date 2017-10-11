Çin'in nükleer santralleri için yakıt Kazakistan'dan
2019 yılına kadar uranyum yakıtı üretimi yapan fabrikanın inşaatını tamamlamayı hedefleyen Kazakistan, bu tarihten itibaren Çin'in 5 nükleer enerji santraline yakıt tedarik edecek.
Kazakistan Enerji Bakanı Kanat Bozumbayev, ülkede uranyum yakıtı üretimi yapan fabrikanın inşaatının tamamlanmasıyla, 2019'da Çin'deki 5 nükleer enerji santraline uranyum yakıtı tedarikine başlanacağını bildirdi.
Bozumbayev, Kazakistan'da Ruslarla uranyum zenginleştirme operasyonlarını yürütecek ortak bir şirket kurulduklarını hatırlatarak, ayrıca Çinli ortaklarla da iş birliği yaptıklarını belirtti.
Dünya genelinde uranyum tedarikinin yüzde 40'ının Kazakistan tarafından yapıldığını ifade eden Bozumbayev, nükleer enerji santrallerine yakıt ticaretinde önemli bir oyuncuya dönüşmeyi hedeflediklerini söyledi.
Kaynak: AA