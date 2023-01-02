Çin'in RCEP ülkeleriyle ticareti yüzde 7,9 arttı

Söz konusu dönemde ticaret hacmi, yıllık bazda yüzde 7,9 artış kaydederken, Çin'in toplam dış ticaret hacminin ise yüzde30,7'sini oluşturdu. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi 10 ülkeye ek olarak Kuzeydoğu Asya ülkeleri Çin, Japonya ve Güney Kore ile Okyanusya ülkeleri Avustralya ve Yeni Zelanda'nın taraf olduğu RCEP, 15 Kasım 2020'de Vietnam'da düzenlenen çevrim

içi ASEAN Zirvesi'nde imzalanmıştı.



İmzacı 15 üyenin 10'unun onay sürecini tamamlamasının ardından 1 Ocak 2022'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşması, bu tarihten itibaren 20 yıl içinde taraflar arasındaki gümrük tarifelerini

yüzde 90 azaltmayı hedefliyor.