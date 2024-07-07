Çin'in toplam döviz rezervleri verisi açıklandı

Çin Devlet Döviz İdaresi (SAFE), Haziran ayındaki verilere göre Çin'in toplam döviz rezervelerinde yüzde 0,3 oranında azalma yaşandığını açıkladı.

SAFE, yaşanan düşüşü para birimi çevrimi ve varlık fiyatlarındaki değişimlerin birleşik etkisine bağlarken ülkenin toplam döviz rezervlerinin Haziran 2024 sonunda 3,2 trilyon dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

SAFE, büyük ekonomilerin para politikaları, piyasa beklentileri ve makroekonomik veriler gibi çeşitli faktörlerden etkilenen ABD dolar endeksi ve küresel finansal varlık fiyatlarının Haziran ayında yükseldiğini ifade etti.

Çin merkezli CGTN haber kanalındaki bilgiye göre, SAFE, Çin ekonomisinin toparlanma ivmesini sürdürdüğünü ve ülkenin döviz rezervlerinin istikrarlı ölçeğini korumaya elverişli olan yüksek kaliteli gelişimini devam ettirdiğini söyledi.

Çin Halk Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin altın rezervleri Haziran ayında değişmeyerek yaklaşık 169,7 milyar dolara denk gelen 72,8 milyon ons seviyesinde kaldı.