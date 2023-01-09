Çinli iş insanı Jack Ma, kurucusu olduğu Ant Grup'un kontrolünü bırakıyor

Şirketten yapılan açıklamada, kontrol hakkının bağımsız 10 paydaşta toplanacak yeni bir yapı kurulacağı bildirildi.

Açıklamada, yeni yapıda Ma ile 4 yöneticinin oluşturduğu yatırım ortaklığının yüzde 31,04'te kalacağı belirtildi.

Ana ortakların oy haklarını bağımsız olarak kullanacaklarının vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hiçbir ortak, tek başına veya diğer bir ortakla Ant'ın yönetim kurulu kararlarını belirleme, direktörlerin çoğunluğunu atama gücü, dolayısıyla Ant üzerinde kontrolü olmayacak."

Açıklamada düzenlemenin ortakların hisse dağılımını ve ekonomik çıkarlarını etkilemeyeceği kaydedildi.

Düzenlemeyle Ma'nın şirket üzerinde doğrudan kontrolü sona ermiş olacak.