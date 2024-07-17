Çinli iş insanına ABD'de hapis cezası: 1 milyar dolar dolandırdı

Çinli iş insanı Guo Wengui, bir ABD mahkemesi tarafından internet üzerinden takipçilerini milyar dolarlık bir dolandırıcılıkla dolandırmak sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'de yer alan habere göre, alarında haraç toplama, dolandırıcılık ve kara para aklamanın da bulunduğu 12 suçlamadan dokuzundan suçlu bulundu.

Savcılar, Guo'nun 2018-2023 yılları arasında yatırım ve kripto para planlarında kendisine katılan çevrimiçi takipçilerinden 1 milyar dolardan (770 milyon sterlin) fazla para toplamakla suçladı.

Guo'nun topladığı parayla 50 bin metrekarelik malikane aldığını belirten savcılar, 1 milyon dolarlık bir Lamborghini ve 37 milyon dolarlık bir yatı da içeren lüks yaşam tarzını finanse etmek için bu parayı kullandığını ifade etti.

ABD Savcısı Damian Williams kararın ardından yaptığı açıklamada, "Guo'nun binlerce çevrimiçi takipçisi, Guo'nun aşırı bir hayat yaşayabilmesi için mağdur edildi" dedi.

Mart 2023'te tutuklanan Guo'nun kaç yıl hapis yatacağı, 19 Kasım'da açıklanacak.

Çin Komünist Partisi'ni eleştirmesi sebebiyle sürgünde olan Guo, eski başkan Donald Trump döneminde Beyaz Saray baş stratejisti olan Stephen Bannon'ın iş arkadaşlarından biriydi.

Miles Guo, Miles Kwok ve "Yedi Kardeş" de dahil olmak üzere çeşitli takma adlar kullanan Guo, 2023 yılında suçlandığında Ho Wan Kwok olarak adlandırılmıştı.

Eski Beyaz Saray Baş Stratejisti Bannon ise, dolandırıcılık davası nedeniyle 2017 yılında tutuklanmıştı ancak dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilmişti.