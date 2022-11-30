Çinli milyarder Jack Ma’nın izine rastlandı

Kaynak: dunya.com

İki yıl önce Pekin yönetimini topa tuttuktan sonra adeta sırra kadem basan Alibaba'ın kurucusu Jack Ma'nın Tokyo'da yaşadığı ortaya çıktı.

Financial Times, Alibaba'nın kurucusu ve bir zamanlar Çin'in en zengin iş dünyası lideri olan Jack Ma’nın yaklaşık altı aydır Tokyo'da yaşadığını ileri sürdü.

58 yaşındaki ‘Para Babası’nın nerede olduğu hakkında doğrudan bilgi sahibi olan kişilere göre, Japonya'da ailesiyle birlikte aylarca kalan Ma, Tokyo'nun dışındaki kırsal kesimde bulunan kaplıca ve kayak merkezlerinde konakladı. Ma ayrıca ABD ve İsrail'e düzenli seyahatler yaptı.

Çin bankalarını rehinci zihniyete sahip olmakla suçladı

Ma, iki yıl önce Çinli düzenleyicileri eleştirerek devlet bankalarını "rehinci zihniyetine" sahip olmakla suçladığından ve teminat altındaki yoksullara kredi verebilecek cesur yeni oyuncular çağrısında bulunduğundan beri kamuoyunun gözünden büyük ölçüde kayboldu.

O zamandan bu yana, kurduğu her iki şirket, Ant ve e-ticaret grubu Alibaba, bir dizi düzenleyici engelle karşılaştı. Çinli düzenleyiciler Ant'ın 37 milyar dolar ile rekor kıran ilk halka arzını iptal etti. Alibaba'ya geçen yıl antitröst ihlalleri nedeniyle 2,8 milyar dolarlık rekor bir ceza kesti.