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Çinli Temu’dan “karanlık ticari tasarım” oyunu

Ticaret Bakanlığı Çinli e-ticaret firması Temu hakkında inceleme başlattı. Temu’nun eşcinsellik içeren ürünleri ana sayfada özendirdiği belirlendi. Transparan kıyafetlerin erkekler için olduğu algısı oluşturulurken, bu ürünlerin “aşk ve kimlikte homoseksüel çeşitlilik, parti kıyafeti, modaya uygun” gibi ifadelerle satılmaya çalışıldığı görüldü.

Dünya Gazetesi
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Nagihan KALSIN

Ticaret Bakanlığı’nın sağlıksız ürünlerin kontrolsüz bir şekil­de yurtiçine girişini önle­mek için getirdiği düzenle­melerin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Yurtdışından e-ticaret kapsamında ya­pılan alışveriş limitini dü­şüren ve ek gümrük vergisi getirerek yurtiçinden alış­verişi teşvik eden Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de yerle­şik olarak faaliyet gösterme­yen Çinli e-ticaret firması Temu’nun oyununu da orta­ya çıkardı.

Hedef kitle gençler

Şirketin içerisinde Tür­kiye’nin de olduğu Avrupa Birliği (AB) pazarında “ka­ranlık ticari tasarımlar” ile eşcinsel ürünleri ana say­fasında listelediği belirlen­di. Özellikle gençlerin he­def kitle olarak belirlendiği tespit edilirken, gelişim ça­ğındaki gençler için bu tür ürünlerin özendirici bir şe­kilde pazarlanmaya çalışıl­dığı belirlendi. Ticaret Ba­kanlığı geçtiğimiz aylarda yaptığı düzenleme ile yurt­dışı hızlı kargo veya pos­ta yoluyla bireysel alışve­riş limitini 150 eurodan 30 euroya düşürmüş gümrük vergisini de artırmıştı. Ye­ni düzenlemeyle AB ülke­lerinden gelen ve değeri 30 euroyu geçmeyen ürünle­rin gümrük vergisi yüzde 20’den yüzde 30’a; diğer ül­kelerden gelmesi durumun­daki vergi oranı ise yüzde 30’dan yüzde 60’a yükseltil­mişti.

Bakanlık kararının önemi ortaya çıktı

Bakanlık bu kararı alır­ken hem yurt içindeki yer­leşik oyuncuları korumayı hedeflerken hem de kont­rolsüz şekilde yurtiçine ürün girişi ile halk sağlığı­nın tehlikeye düşmesini ön­lemeyi amaçlamıştı. Öyle ki bu yılın başında Türki­ye’den Çinli Temu’ya veri­len sipariş sayısı 6 bin 544 olurken, bu rakam haziran­da 600 bin, temmuzda ise 612 bine yükselmişti. Teh­likeyi gören Bakanlık hızla alışveriş limitini düşürerek, gümrük vergisini artırır­ken Bakanlığın bu endişesi Çinli Temu’nun “karanlık ticari tasarım” oyunu ile de gözler önüne serilmiş oldu. Kontrolsüz bir şekilde on­binlerce ürünü Türkiye’ye gönderen firmanın içeri­sinde Türkiye’nin de oldu­ğu AB pazarında eşcinsellik vurgusu içeren ürünleri ana sayfasında listelediği belir­lendi.

Gençler manipüle ediliyor

Karanlık tasarımlar ço­ğunlukla çevrimiçi kullanı­cı ara yüzlerinde bulunan ve tüketicileri genellikle çıkar­larına en uygun olmayan se­çimleri yapmaya yönlendi­ren, aldatan, zorlayan veya manipüle eden uygulamalar olarak tanımlanıyor.

Bakanlık tarafından ya­pılan tespitlerde de bu tür ürünlerin satışında özel­likle gençlerin hedef kit­le olarak belirlendiği anla­şılırken, gelişim çağındaki gençler için bu tür ürünlerin özendirici bir şekilde pazar­lanmaya çalışıldığı belirlen­di. Transparan kıyafetlerin erkekler için olduğu algısı oluşturulmaya çalışılırken bu ürünlerin “aşk ve kimlik­te homoseksüel çeşitlilik, gurur stickerları, parti kı­yafeti, modaya uygun, seksi gece kulübü partisi” gibi ifa­delerle satılmaya çalışıldığı görüldü.