Çinli varlık yönetim şirketi likidite krizinde

Yatırımcılarla yapılan toplantının Reuters tarafından görülen videosuna göre, Çin'in başkenti Pekin merkezli şirketin yönetimi kapsamlı bir denetimi yürütülmesi için büyük muhasebe danışmanlık şirketlerinden birine yetki verildiğini ve şirketin stratejik yatırımcılar aradığını anlattı.

Yatırımcı kaynaklarına göre toplantı, Zhongzhi tarafından kontrol edilen bir şirketi olan Zhongrong International Trust Co'nun temmuz ayının sonundan bu yana onlarca kupon ödemesini kaçırmasının ardından yapıldı.

Zhongzhi, sorulara yanıt vermedi.

Çin'deki emlak krizi

Zhongzhi'nin karşı karşıya olduğu likidite krizi Çin'deki emlak sektöründeki sorunların diğer sektörler üzerindeki etkisinin arttığını gözler önüne seriyor.

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Country Garden'ın borç problemleri, yurt içi tahvillerinin işlemlerinin durdurulmasıyla derinleşirken, şirketin hisseleri 14 Ağustos'ta yüzde 16 düşüşle tarihi dip seviyeye düşmüştü.

Çin'in en büyük özel gayrimenkul geliştirme şirketinin borç sorunlarının ev satın alanlar ve finansal kurumlar üzerinde baskı yaratabileceği endişeleriyle piyasalarda tedirginlik oluşurken, sektörde ve ekonomide yakın zamanda toparlanma olacağına ilişkin tahminler epey zayıflamıştı.