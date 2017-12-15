Çipras'tan Batı Trakya'daki müftü sorununa çözüm açıklaması

15 Aralık 2017

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, Batı Trakya, sığınmacı krizi ve Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Yunan devletince atanan müftülerin, azınlığın önemli bir bölümü tarafından tanınmadığına işaret eden Çipras, "Bu konuyu halletmemiz lazım. Çünkü bu ne Yunanistan'a fayda sağlıyor, ne de azınlığın kendini huzurlu hissetmesine yardımcı oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çipras, müftü konusunun doğrudan Yunan vatandaşı Müslümanlarla ele alınması gerektiğini kaydederek, "Böylece bu konu bir an önce halledilsin ve kalıcı bir yasal düzenleme gerçekleştirilebilsin." ifadelerini kullandı.

Sorunun birkaç gün içinde çözülecek bir mesele olmadığını vurgulayan Çipras, "Yunan devletinin tanıdığı dini liderlerin azınlık tarafından sorgulanmadığı bir noktaya ulaşalım istiyoruz." diye konuştu.

"AB üyeliği tepside sunulmuyor"

Çipras, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'un üye ülkeler arasındaki zorunlu sığınmacı kotalarının kaldırılması yönündeki açıklamalarına ilişkin de "Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğin tepside sunulamayacağını açık bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bazılarının sadece haklara sahip olup, yükümlülüklere yüz çevirmeleri kabul edilemez." dedi.

Tusk'ın AB üyesi ülkeler arasında zorunlu sığınmacı kotasının "oldukça bölücü" ve "etkisiz" olduğunu savunup kaldırılmasını istemesini eleştiren Çipras, "Sığınmacı krizinin kendilerini etkilemediği düşüncesiyle bugün, AB'nin temel prensiplerine ve yıllar önce oluşturduğu müzakere ve karar alma mekanizmalarına karşı değişiklikler dayatan birtakım tarafları kabul edemeyiz." şeklinde konuştu.

Çipras, sığınmacı konusundaki adaletsizlikleri "AB'nin temellerine bırakılan bir bomba" şeklinde nitelendirdi ve bu sorunlarla gelecekte tekrar karşılaşmak zorunda kalacaklarını ifade etti.

Avrupa'nın güvenliğinin sorunsuz bir Türk-Yunan ilişkisine bağlı olduğunu dile getiren Çipras, AB'nin Türkiye ile olan iş birliğinin artması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA