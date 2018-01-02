Citibank analistleri: Apple Netflix'i satın alabilir

02 Ocak 2018

Apple'ın 2018'de kendi videp abonelik ürününü piyasaya çıkaracağı haberlerine rağmen, Citi analistleri Apple'ın Netflix'i satın alma olasılığının yüksek olduğunu belirtti.

Citi analistleri Jim Suva ve Asiya Merchant, hazırladıkları raporda, ABD'de Başkan Donald Trump tarafından onaylanan yeni vergi reformu kapsamındaki geri iade vergisi sayesinde Apple'ın 220 milyar dolar ek kaynak sağlayacağına dikkat çekti.

"Apple'ın Netflix'i satın almak için bu nakdin yalnızca üçte birine ihtiyacı var" denilen raporda, Apple'ın yüzde 40 ihtimalle Netflix'i satın alabileceği kaydedildi.

Uzun süredir internetten televizyon ve sinema yayını alanında büyümeye çalışan Apple'ın iTunes hizmeti, halen Netflix, Amazon ve Hulu'nun gerisinde.

Netflix'in net kar ve geliri arttı