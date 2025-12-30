Citigroup Rusya defterini kapatıyor: Satışında zarar edilecek

ABD'nin önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup, Rusya’dan tamamen çıkış sürecine ilişkin kritik bir adımı daha tamamladı. Grubun yönetim kurulu, Rusya’daki iştiraki Citibank’ın satışını onayladı. Yatırımcılara yapılan açıklamaya göre söz konusu işlemin 2026 yılının ilk çeyreğinde kapanması beklenirken, satışın Citigroup’a yaklaşık 1,1 milyar dolar zarar yazacağı belirtildi.

Kasım ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Renaissance Capital – Financial Consultant LLC’nin, Citigroup’un Rusya’daki yan kuruluşunun yüzde 100’ünü satın almasına izin veren kararnameyi imzalamıştı. Böylece satış için gerekli resmi onay süreci tamamlanmış oldu.

Citigroup, Rusya’daki Citibank’ı 2025’in dördüncü çeyreğine ait mali tablolarında “satış amaçlı elde tutulan varlık” olarak sınıflandırmayı planlıyor. Şirket, oluşacak zararın büyük bölümünün, para birimi çevrim farklarından kaynaklandığını ve “birikmiş diğer kapsamlı gelir” kalemi altında muhasebeleştirileceğini bildirdi.

2022'den bu yana planlanıyordu

ABD’li banka, Rusya pazarından çıkma çabalarını 2022’nin üçüncü çeyreğinden itibaren hızlandırmış; perakende bankacılık faaliyetleri ile KOBİ’lere yönelik hizmetlerini kademeli olarak sonlandırmaya başlamıştı. Bu kapsamda Aralık 2022’de ihtiyaç kredisi portföyü Uralsib Bank’a satılırken, Mayıs 2023’te kredi kartı portföyünün devri için de aynı bankayla anlaşmaya varılmıştı.

En büyük 16. banka olmuştu

Rus haber ajansı Interfax’ın hazırladığı Interfax-100 listesine göre Citibank, 2025’in ilk dokuz ayı itibarıyla Rusya’daki en büyük bankalar arasında varlık büyüklüğüne göre 16. sırada yer aldı. Bankanın varlıkları 1,1 trilyon ruble, özkaynakları ise 132,4 milyar ruble seviyesinde bulunuyordu.

Satın alıcı konumundaki Renaissance Capital, perakende bankacılık alanında faaliyet gösteren ve Interfax-100 sıralamasında 59. sırada yer alan Renaissance Credit Bank ile aynı grupta yer alıyordu. Ancak geçen yıl iş insanı Mihail Prohorov’a ait finansal varlıkların bölünmesi sonrası Renaissance Capital, mevcut yönetim tarafından satın alınırken, Renaissance Credit Bank Onexim bünyesinde kaldı.

Öte yandan kredi derecelendirme kuruluşu ACRA, Mayıs ayında yaptığı değerlendirmede Rusya’daki Citibank’ın mevduat hizmetleri segmentinde sınırlı da olsa faaliyetini sürdürdüğünü, birçok ülkede yaşayan müşteriler için saklama hizmeti verdiğini belirtmişti. ACRA’ya göre bankanın bilançosundaki varlık ve yükümlülüklerin büyük kısmı, özel amaçlı hesaplarda tutulan tutarlardan oluşuyordu.