Çizgi roman tutkunları Miami'de buluştu
ABD'nin Florida eyaletindeki Miami kentinde 'Comic Con' (Çizgi Roman) fuarı düzenlendi. Amerika'nın geleneksel etkinleri arasında yer alan ve 1970'den beri düzenlenen fuarı, bu sene de ilginç görüntülere sahne oldu.
AA
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Çizgi roman ve popüler kültür etkinliği olarak bilinen fuarda, çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açıldı.
Etkinlikte, çizgi film, oyun ve film kahramanların ilginç kıyafetlerini giyen ziyaretçiler, keyifli anlar yaşadı.