Coca-Cola ve Pepsi "plastik" için bir araya geldi

25 Ocak 2019

Coca-Cola ve Pepsi şirketlerinin CEO'ları, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu'nda gerçekleştirilen "Plastik Ekonomisini Dönüştürmek" oturumunda bir araya geldi.

Her iki yönetici de plastik ambalajların dönüşümü ve daha ekolojik çözümlerin gerekliliğine dikkati çekti.

"Tüm plastik ürünleri toplama üzerinde çalışıyoruz"

Coca-Cola ve diğer içecek şirketleri için sorunun "su kullanımı" ve "ambalajlama" olduğunu ifade eden Coca-Cola CEO'su James Quincey, plastik sorununu çözmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Quincey, "Endüstri, kolay satın alınan ve kullanılan ürünler sunuyor. Şimdi kullanılan plastiklerin geri alınıp yeniden kullanılmasının kolaylaştırılması gerekiyor" dedi.

AB'ye üye ülkelerin 2025 yılına kadar plastik şişelerin yüzde 90'ının geri dönüşümünü sağlamakla yükümlü olmasının endüstrinin plastik geri dönüşümü çalışmalarına "aciliyet" getirdiğini dile getiren Quincey, "Strateji, her bir plastik şişeye bir değer vermeyi ve tüketiciyi onu geri getirmeye teşvik etmeyi içermelidir. Bu, bazı ülkelerde başarıyla yapıldı" diye konuştu.

Quincey, tüketici ürünleri endüstrisinin "döngüsel bir ekonomi" için çalıştığını anlatarak "Coca-Cola olarak tüm plastik ürünleri toplama ve yeniden kullanma üzerinde çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

"Müşteriler, çevre dostu çözümlere para ödemeye hazır"

Pepsico CEO'su Ramon Laguarta da tüketici ürünleri şirketlerindeki çok sayıda yöneticinin, plastiklerin toplanıp tekrar kullanılması gerektiğine inandığını belirterek "Hepimiz babayız ve bir gün büyükbaba olacağız. Burada sivil toplum kuruluşları büyük rol oynuyor" dedi.

Laguarta, döngüsel bir ekonomi için inovasyonun ve teknolojinin önemine işaret ederek ambalajlamada biyolojik olarak parçalanabilen malzemelerin kullanılabileceğini söyledi.

Tüketicilerin "plastik sorunundan" giderek daha fazla endişe duymaya başladığını vurgulayan Laguarta, bazı müşterilerin daha çevre dostu çözümler için para ödemeye hazır olduğunu ifade etti.

İçecek ambalajlarında depozito dönemi

En sıcak dördüncü yıl: 2018

Kaynak: AA