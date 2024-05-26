Çocuk hastanesinde yangın: 6 bebek öldü

Hindistan’da çocuk hastanesinde yangın çıktı. Başkent Yeni Delhi’de gece saatlerinde alevlerin sardığı hastanede tedavi gören 12 bebekten 6’sı hayatını kaybetti. Ekipler, kurtarılan 6 bebeğin farklı hastanelere sevk edildiğini ve çocuklardan 1’inin solunum cihazına bağlandığını belirtti. Polis, hastanenin sahibinin kaçtığını açıkladı.

Delhi itfaiye müdürü Atul Garg, yangının hastanedeki oksijen tüplerinin patlamasıyla hızlı bir şekilde yayıldığını aktardı. Delhi Başbakanı Arvind Kejriwal da “Olayın nedeni araştırılıyor. Bu ihmalden kim sorumluysa cezasız kalmayacak” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ise “Delhi'deki bir hastanede meydana gelen yangın trajedisi yürek parçalayıcı” açıklamasını yaptı.