Columbia Üniversitesi’nde Filistin mesajı soruşturması: 3 yönetici zorunlu izinde

Üniversite yönetimince yapılan açıklamada, Columbia College'da görevli 3 yöneticinin, 31 Mayıs'ta düzenlenen "Kampüste Yahudi Hayatı: Geçmiş, Bugün ve Gelecek" konulu panelde, görev kapsamları dışında yorum içerikli mesaj gönderdikleri gerekçesiyle soruşturma altında oldukları ifade edildi.

Columbia College Dekanı Josef Sorett de ilgili 3 yöneticinin zorunlu izne çıkarıldığını aktardı.

Üniversite yönetimi, 3 kişinin ismini paylaşmazken, duruma büyük bir ciddiyetle yaklaşıldığını kaydetti.

Mesajlardan birisi, panelistlerin, kampüsteki Filistin gösterilerini ele alması

ABD'de muhafazakar bir haber sitesinde mesajlara ilişkin, "Birisi, panelistlerin kampüsteki Filistin gösterilerini de ele alması yönünde, diğer bir mesajda da kampüsteki antisemitizm konulu makalenin eleştirisi mevcut." ifadelerine yer verildi.

Panel tarihinin, Columbia Üniversitesinde Filistin'i destekleyen kampüs gösterilerinin devam ettiği ve öğrencilerin, mezuniyet törenlerini etkileyeceği gerekçesiyle polis tehdidi altında olduğu zamana denk geldiğine işaret edildi.