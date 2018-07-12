Comcast da Sky için teklif yükseltti

12 Temmuz 2018

Dünyanın en büyük kablolu TV şirketi ABD'li Comcast, İngiliz yayın kuruluşu Sky grubunu satın almak için teklifini yükselttiğini duyurdu.

Comcast'ten yapılan açıklamada, 21st Century Fox adlı medya ve eğlence kuruluşunun Sky grubu için çarşamba günü hisse başına 14 sterlin teklif verdiğine değinilerek, Comcast'in ise Sky için hisse başına teklifini 14,75 sterline yükselttiği belirtildi.

Comcast 34 milyar dolar ödeyecek

Böylece, Comcast'in Sky'ı satın almak için 34 milyar dolar (26 milyar sterlin) ödeyeceği bildirilen açıklamada, onaylanması halinde satın almanın ekim ayı bitmeden tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

21st Century Fox teklif yükseltti, Sky kabul etti

Avustralyalı medya patronu Rupert Murdoch'ın sahibi olduğu 21st Century Fox, Sky grubunu almak için çarşamba günü hisse başına teklifini 10,75 sterlinden 14 sterline yükselttiğini duyurmuştu.

Comcast, şubat ayında Sky için hisse başına 12,5 sterlin, nisan ayında ise toplam 31 milyar dolar teklif vermişti.

İngiltere Rekabet ve Piyasalar Otoritesi (CMA), bu yılın başında 21st Century Fox'un, yaklaşık 23 milyon müşterisi bulunan Sky grubunu satın alma girişiminin medyanın çok sesliliği bakımından kamu yararına olmadığı hükmüne varmıştı.

Kaynak: AA