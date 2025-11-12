Commerzbank'tan Euro Bölgesi'nde 2026 enflasyon tahmini

Commerzbank Research, Euro Bölgesi'nde 2026 enflasyonunun ortalama yüzde 2,0 seviyesinde kalacağını ve bunun 2025'e benzer olacağını öngördü. Banka, tahminlerinin Avrupa Merkez Bankası'nın beklentisinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Commerzbank, bu durumun hafif ekonomik toparlanmayla birlikte ECB'nin faiz oranlarını daha fazla indirmemesinin ana nedeni olduğunu savunurken, uzun vadede, demografi, karbonsuzlaştırma ve küreselleşmenin azalması nedeniyle enflasyonun ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalmaya devam etmesinin beklendiğini ifade etti.

"Uzun vadeli enflasyon beklentilerini artıracak"

Commerzbank, artan kamu borcu oranları ortamında on yıllık Alman devlet tahvillerinin getirisinin 2026'da ılımlı bir şekilde yükselmesi gerektiğini belirtti. "Trump'ın Fed'in bağımsızlığına karşı eylemleri de bunu destekliyor ve bu eylemler yatırımcılar konuya odaklandığında muhtemelen uzun vadeli enflasyon beklentilerini artıracak" diyen Commerzbank, ECB'nin bağımsızlığının da yüksek devlet borcundan zarar gördüğünü vurguladı.

Doların baskı altında kalmaya devam etmesinin muhtemel olduğunu değerlendiren Commerzbank, "Fed'in azalan bağımsızlığıyla büyük ilgisi olan belirgin ve nihayetinde aşırı ABD faiz indirimleri bunu destekliyor" dedi.

Commerzbank analistleri, demografik değişiklikler, karbonsuzlaşma politikaları ve küreselleşmenin gerilemesi gibi yapısal faktörlerin enflasyonu merkez bankası hedeflerinin üzerinde tutmaya devam edeceğini öngördüler.