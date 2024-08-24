Covid-19 salgınının sembol ismi Anthony Fauci Batı Nil virüsü nedeniyle hastanelik oldu

Batı Nil virüsü kaynaklı ateş, titreme ve şiddetli yorgunluk şikayetleri sonrası hastaneye kaldırılan eski ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, 6 gün hastanede yattı, sonrasında evine döndü.

Fauci'nin sözcüsü, "Dr. Fauci, bir Batı Nil virüsü vakası nedeniyle hastaneye kaldırılmıştır. Şu anda evinde ve iyileşiyor. Kendisinin tamamen iyileşmesi beklenmektedir." ifadesini kullandı.

ABD'de 182 kişi ölmüştü

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsü enfeksiyonunun, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor. Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine göre, Batı Nil virüsü, ABD'ye ilk kez 1999 yılında girdi ve ülkede sivrisinek kaynaklı hastalıkların önde geleni oldu.

Geçen yıl ABD'de 1800'den fazla kişi Batı Nil virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılmış, 182 kişi hayatını kaybetmişti.

40 yıl görev yaptı

83 yaşındaki Fauci, 2022'de emekli olmadan önce yaklaşık 40 yıl boyunca ABD Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünü yönetmişti.

Yaklaşık 2 yıl önce görevinden ayrılan Fauci, ABD'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesindeki rolü nedeniyle Kongre'de Cumhuriyetçi Parti üyelerinin şiddetli siyasi saldırılarına maruz kalmış, Cumhuriyetçi temsilciler Fauci'nin "Kovid-19'un kökenleri ve nasıl yayıldığı" konusunda kamuoyunu bilerek yanılttığını ileri sürmüştü.

Haziran 2024'te Temsilciler Meclisi oturumunda ifade veren Fauci, Cumhuriyetçi temsilcilerin yönelttikleri "virüsün kökenlerinin örtbas edilmesini organize etmek" suçlamasını "mantıksız" bulmuş ve şiddetle reddetmişti.