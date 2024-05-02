Covid aşısı davalarında çarpıcı gelişme! İngiliz mahkemesi kabul etti: Nadir yan etkisi ortaya çıktı

AstraZeneca, Covid-19 aşısıyla ilgili toplu bir davada pek çok çarpıcı iddiayla karşı karşıya. Davacılar yakınlarını kaybettiklerini hatta aşının ciddi sağlık sorunlarına yol açtığını iddia ediyor. Ancak araştırmalar, şirketinki de dahil olmak üzere Covid aşılarının milyonlarca hayat kurtardığını gösteriyor.

Mahkeme çok nadir durumlarda yaşanabileceğini kabul etti

Birleşik Krallık Tüketiciyi Koruma Yasası kapsamında başlatılan davada, aşının bireylerin beklediğinden daha az güvenli olması nedeniyle "kusurlu" olduğu iddia ediliyor. AstraZeneca iddialara karşı çıkarken, Şubat ayında İngiliz Yüksek Mahkemesi'ne sunduğu yasal bir belgede Covid aşısının "çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceğini" kabul etti.

TTS; Felç, beyin hasarı, kalp krizi vb. sonuçlar doğurabiliyor

Davadaki avukatlar, TTS'nin Trombositopeni Sendromlu Tromboz anlamına geldiğini ve aşılamanın ardından meydana geldiğinde VITT (Trombositopeni ile Aşıya Bağlı İmmün Tromboz) olarak da adlandırıldığını söylüyor. Avukatlar, bu durumun felç, beyin hasarı, kalp krizi, akciğer embolisi ve uzuvların kaybedilmesi gibi ölüm riski olan sonuçlar doğurabildiğini söylüyor.

Şirket aşı tarafından oluştuğunun kanıtlanmasını istiyor

Belgede aynı zamanda AstraZeneca, "AZ aşısının çok nadir durumlarda TTS'ye neden olabileceği kabul ediliyor. Nedensel mekanizma (nasıl gerçekleştiği) bilinmiyor" ifadelerini kullandı. Şirket ise, davacılardan TTS olarak bilinen tromboza neden olan başka bir faktör olmadığını kanıtlamalarını istiyor. Açıklamada, "TTS, AZ aşısının (veya herhangi bir aşının) yokluğunda da ortaya çıkabilir. Her bir vakadaki nedensellik bilirkişi konusu olacaktır” ifadeleri yer aldı.