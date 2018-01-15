Cranberries'in solisti hayatını kaybetti
Rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.
İrlandalı ünlü rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan 46 yaşında hayatını kaybetti.
90'lı yıllarda 'Zombie' şarkısıyla çıkış yapan rock grubu Cranberries'in solisti Dolores O'Riordan'ın Londra'da kısa bir kayıt için bulunduğu sırada öldüğü belirtildi. Ani ve henüz nedeni belli olmadığı belirtilen ölümle sarsılan ailenin, ölüme ilişkin açıklama yapılmamasını istediği ifade edildi.
Dolores O'Riordan, 1990'lı yıllarda Cranberries adlı rock grubuyla büyük bir çıkış yakalamış, Zombie adlı şarkıyla dünya çapında adını duyurmuştu. Cranberries grubu 90'lı yıllarda dünya genelinde 40 milyon albüm satarak büyük bir başarıya imza atmıştı.