Cumhurbaşkanı Erdoğan sigaraya savaş açarken Dünya Sağlık Örgütü’nden çarpıcı rapor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Dünya Tütünsüz Günü ve Çevre Hastası Programı" çerçevesinde sigara karşıtı açıklamalarına, Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) destek niteliğinde rapor yayımlandı.

Erdoğan, "Ülkemizde her yıl 85 bin insanımızı tütün canavarına kurban veriyoruz" ifadesinde bulunurken DSÖ raporunda, "tütünün Avrupa'da yılda 1 milyondan fazla ölüme" neden olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, tütünün yanı sıra alkol, işlenmiş gıdalar (UPF'ler) ve fosil yakıtların Avrupa'da yılda 2.7 milyon insanın ölümüne yol açtığı belirtildi. DSÖ, hükümetleri sağlığa zararlı ürünlere yönelik daha sıkı düzenlemeler getirmeye çağırdı.

Erdoğan'ın, "Tütün endüstrisi yeni ürünlerle ve kanuni boşluklardan da faydalanarak insanların hayatı pahasına kazancına kazanç eklemektedir" ifadesinin desteklendiği raporda "Güçlü endüstrilerin 'yanıltıcı' pazarlama kullanarak ve hükümetlerin kanser, kalp hastalığı ve diyabet gibi öldürücü hastalıkları önleme çabalarına müdahale ederek sağlıksızlığı ve erken ölümleri tetiklediği" belirtildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, raporda, "Az sayıda ulusötesi şirket, faaliyet gösterdikleri siyasi ve yasal bağlamlar üzerinde önemli bir güce sahiptir ve kar marjlarını etkileyebilecek kamu yararına düzenlemeleri engellemektedir" denildi.

"Endüstrinin taktikleri arasında..."

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Henri P. Kluge, raporda, "Endüstrinin taktikleri arasında hedefli pazarlama stratejileri yoluyla savunmasız insanların istismar edilmesi, tüketicilerin yanıltılması ve ürünlerinin faydaları veya çevresel referansları hakkında yanlış iddialarda bulunulması yer almaktadır" ifadesinde bulundu.

Rapor, BM'nin obeziteyi durdurma ile 15 yaş ve üzeri kişiler arasında sigara kullanımını yüzde 30 oranında azaltma hedefinden Avrupa'daki ülkelerde çok uzakta kaldığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin sadece küçük bir kısmı halka açık yerlerde sigara içmeyi yasakladığı vurgulanan raporda, ürünlerin çekiciliğinin azaltılması için yapılanların yetersiz kaldığı aktarıldı.

Avrupa'daki ölümlerin yüzde 10'una denk geliyor

Tütün kullanımı nedeniyle gerçekleşen ölümlerin Avrupa'daki ölümlerin yüzde 10'una denk geldiği belirtilen raporda, fosil yakıtların her yıl yaklaşık 600 bin, alkolün yılda 400 binden fazla, işlenmiş gıdaların her yıl 350 bin insanın ölümüne sebep olduğu vurgulandı.