Curry'den Trump'a cevap

24 Eylül 2017

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) şampiyonu Golden State Warriors'ın forması giyen Stephen Curry, ABD Başkanı Donald Trump'ın, kendisinin açıklamaları yüzünden takımı Beyaz Saray'a davet etmeyeceğini belirtmesi üzerine "Hepimiz, elimizden geldiğince bir duruş sergilemeliyiz." dedi.

Önceki bir demecinde şampiyon takımın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Beyaz Saray ziyaretine katılmak istemediğini söyleyen Curry, ABD Başkanı Trump'ın, "Şampiyon bir takım için Beyaz Saray'ı ziyaret etmek büyük onurdur. Görünüşe bakılırsa Stephen Curry tereddüt ediyor. O halde davet geri çekilmiştir." açıklamasına, "Trump'ın, ABD halkının çoğunluğuna saygı duymadığını düşünüyorum. Hepimiz, elimizden geldiğince bir duruş sergilemeliyiz." cevabını verdi.

2015 ve 2016'da normal sezonun en değerli oyuncusu seçilen, 2015'ten sonra 2017'de de şampiyonluk sevinci yaşayan Curry, "Seni serseri, Stephen Curry zaten gelmeyeceğini söylemişti. Yani ortada davet falan yok. Beyaz Saray'ı ziyaret etmek, sen oraya gelene kadar bir onurdu." sözleriyle kendisine destek veren yıldız basketbolcu LeBron James için ise "Bu gibi durumlarda tepki göstermek cesaret ister. Oldukça güçlü bir açıklama. Bence bu cesurca." yorumunu yaptı.

James, bu sözlerinin ardından sosyal medyada bir de video paylaştı. Trump'ın ABD halkını bölmeye çalıştığını öne süren basketbolcu, "Sporun, bizi nasıl bir arada tuttuğunu biliyoruz. Bizi bölmek için şimdi de sporu kullanıyor. Bu konuda sessiz kalamam." ifadelerini kullandı.

Başkanlığa adaylığını koyduğundan beri Trump'ı eleştiren Warriors Başantrenörü Steve Kerr, şaşırmadığını belirterek, "Kendisiyle ilişkimizi kesmeden önce bizimle ilişkisini bitirmek istedi." dedi.

NBA'in efsane oyuncularından Kobe Bryant ise Trump için "İsmi bile ayrım ve öfkeye sebep olan bir ABD Başkanı. Sözleri nifak ve nefret yayan birinin, 'Amerika'yı yeniden harika yapması (Trump'ın seçim sloganı) mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

NBA Başkanı Adam Silver da yayımladığı açıklamada şunları kaydetti:

"Şampiyon takım oyuncularının Beyaz Saray'a gitmesinden yanaydım. Bu yüzden hayal kırıklığına uğradım. Fakat camialarında aktif rol alan ve önemli meselelerde yorum yapmaya devam eden oyuncularımızla gurur duyuyorum."

Kaynak: AA