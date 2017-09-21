Daimler'den 1 milyar dolarlık yatırım
Daimler, Alabama'daki tesisine 1 milyar dolarlık yatırım yapacak. Yeni yatırım şirketin elektrikli araç üretimi hedefi için hayata geçirilecek.
Daimler AG'nin Alabama imalat operasyonlarına 1 milyar dolar yatırım yapacağı ve tam elektrikli spor araç üretimine başlayacağı belirtildi.
Kaynaklara göre Daimler, Tuscaloosa tesisinde elektrikli SUV üretimine gelecek on yılın başlarında yapmaya başlayacak. Yine aynı kaynakların bildirdiğine göre şirket, fabrikanın yakınlarına kendi araçları ve diğer araçlara akü sistemlerini monte etmek için inşaata gelecek yıl başlayacak.
Tüm bunların birleştiğinde Daimler'in 600 kişilik yeni istihdam yaratmayı planladığı vurgulandı.