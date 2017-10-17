Danone'nin 3. çeyrekte satışları hızlandı
Fransız devi Danone, 3. çeyrekte satışlarının Çin'in bebek maması ve su ürünleri talebindeki güçlü toparlanmanın etkisiyle hızlandığını bildirdi.
Fransız gıda grubu Danone yaptığı açıklamada 3. çeyrekte satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 6,45 milyar euroya ulaştığını ifade etti. Analistler ise yüzde 2,8 artış bekliyorlardı.
Bu artışta, Çin'in bebek maması ve su ürünleri talebindeki güçlü toparlanmanın etkisi olduğu ifade edildi.
Danone, 2017 yılının tamamında hisse başına kârının yüzde 12'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyor.