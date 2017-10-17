ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
21 °C
  • Dünya
  • Danone'nin 3. çeyrekte satışları hızlandı

Danone'nin 3. çeyrekte satışları hızlandı

Fransız devi Danone, 3. çeyrekte satışlarının Çin'in bebek maması ve su ürünleri talebindeki güçlü toparlanmanın etkisiyle hızlandığını bildirdi.

Danone'nin 3. çeyrekte satışları hızlandı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Fransız gıda grubu Danone yaptığı açıklamada 3. çeyrekte satışlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 6,45 milyar euroya ulaştığını ifade etti. Analistler ise yüzde 2,8 artış bekliyorlardı.

Bu artışta, Çin'in bebek maması ve su ürünleri talebindeki güçlü toparlanmanın etkisi olduğu ifade edildi. 

Danone, 2017 yılının tamamında hisse başına kârının yüzde 12'nin üzerinde bir artış göstermesini bekliyor.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.