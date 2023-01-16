Davos’ta liderlere “krizleri birlikte ele alma” çağrısı yapılacak

Bu yıl "Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliği" temasıyla 53'üncüsü düzenlenecek WEF'te liderlere "dünyanın karşı karşıya olduğu krizleri birlikte ele alma ve koordineli eylem planı geliştirme" çağrısı yapılacak.

Türkiye'den resmi bir katılım öngörülmüyor

WEF'ten yapılan açıklamaya göre, şu isimler foruma katılacak: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, Güney Afrika Cumhuriyeti Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İsviçre Konfederasyonu Başkanı Alain Berset, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, İrlanda Başbakanı Leo Varadkar, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Tanzanya Devlet Başkanı Samia Suluhu Hassan ve Tunus Başbakanı Necla Buden.

ABD, Çin ve Rusya gibi ülkelerden foruma lider seviyesinde katılım gerçekleştirilmeyecek olması dikkati çekiyor, Türkiye'den de zirveye resmi bir katılım öngörülmüyor.

Bu yıl iş dünyasından en fazla temsilcinin iştirakiyle gerçekleştirilecek WEF'te yaklaşık 700 farklı organizasyondan bin 500'den fazla lider yer almak için başvuruda bulundu.

Forum kapsamında ekonomi başta olmak üzere Rusya-Ukrayna Savaşı, Covid-19 salgını, teknoloji, enerji, iklim değişikliği, sağlık, göç ve uluslararası kriz konuları oturumlarda öne çıkacak.

Oturum başlıklarının arasında "mevcut enerji ve gıda krizlerini yeni bir enerji, iklim sistemi bağlamında ele alma,” "yatırım, ticaret ve altyapı sistemiyle ilişkili mevcut yüksek enflasyon,” "özel sektör inovasyonu ve direnci için öncü teknolojilerden yararlanmaya yönelik yeni bir sistem,” "yeni bir iş ve beceri sistemi bağlamında mevcut sosyal güvenlik açıkları,” "çok kutuplu bir dünyada yeni bir diyalog ve işbirliği sistemi çerçevesinde mevcut jeopolitik riskler" bulunuyor.

WEF Başkanı Klaus Schwab, yaptığı açıklamada, küresel ve ulusal düzeyde artan bir parçalanmaya sebep olan politik, ekonomik ve sosyal güçlüklere tanıklık ettiklerini belirtti.

Schwab, "Bu güven erozyonunun nedenlerini ele almak için hükümet ile iş sektörleri arasındaki ilişkileri güçlendirerek güçlü ve kalıcı toparlanma noktasında gerekli koşulları oluşturmamız gerekiyor. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın daha esnek ve sürdürülebilir olması açısından kimsenin geride bırakılmaması gerektiği de kabul edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Zirvede bu yıl gerçekleştirilecek yeniliklerin arasında daha sürdürülebilir kamu-özel işbirliğini ve geniş ölçekte etki sağlamak için harekete geçmeyi teşvik eden meta veri havuzu olan "Küresel İşbirliği Köyü" de yer alacak. Forumun ilk kez ev sahipliğini yaptığı çok taraflı "metaverse" toplantısı, okyanus sağlığı ve deniz ürünleri atıkları konusunda harekete geçilmesi için finans, gıda ve perakende sektöründeki uzmanlar ile liderleri bir araya getirecek.