DEAŞ, Havice'nin petrolünü çaldı

08 Ekim 2017

Haşdi Şabi'ye bağlı Haşdi Aşairi (Sünni Güçleri) komutanlarından Yüzbaşı Firas Muhsin, yaptığı açıklamada, ''DEAŞ militanları, Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesine bağlı Riyad kasabasından Salahaddin ilindeki Beyci rafinerisine uzanan petrol boru hattından çaldıkları ham petrolü kaçak akaryakıta dönüştürüyordu.'' dedi.

DEAŞ'ın akaryakıt üretimi sırasında kullandıkları yöntemle "çevre kirliliğine" neden olduğunu vurgulayan Muhsin, "Teröristler bu ülkeye ait yer altı kaynaklarını çalmakla kalmadı. Aynı zamanda ham petrolden akaryakıt üretmek için kullandıkları 'Harraka' adını verdikleri rafinerilerle de çevreyi kirletti.'' diye konuştu.

Irak'ın yer altı zenginliklerinin çok ucuz paralarla DEAŞ'ın kontrollerindeki bölgelere gönderildiğini kaydeden Mahsun şunları söyledi:

"Terör örgütü DEAŞ tarafından üretilen ve Irak halkının faydalanamadığı bu akaryakıtlar, örgüt tarafından Suriye pazarında satılıyordu."

Kaynak: AA