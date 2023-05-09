Demir cevheri ton başına 100 doların altına düştü
Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Avustralya ve Brezilya'dan tedariğin artması ve en büyük çelik üreticisi olan Çin'de azalan talep nedeniyle gerileyerek ton başına 100 doların altına indi.
Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Avustralya ve Brezilya'dan tedariğin artması ve en büyük çelik üreticisi olan Çin'de azalan talep nedeniyle gerileyerek ton başına 100 doların altına indi. Singapur emtia borsasında en yoğun işlem gören haziran teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 1.7 düşüşle ton başına 97.05 dolara geriledi. Singapur demir cevheri vadeli kontratı cuma günü Çin'de imalat sektörünün nisanda beklenmedik şekilde gerilediğini gösteren verilerin piyasaları sarsmasının ardından 94.20 dolara kadar düşmüştü.
Dalian demir cevheri vadeli kontratı ise cuma günü beş ayın dip seviyesini görmesinin ardından destek buldu.
Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan eylül teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 2.2 yükselerek ton başına 702 yuandan (101.48 dolar) kapandı.
Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 3.2, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 3.7, paslanmaz çelik yüzde 1.1 yükseldi.