Demir cevheri ton başına 100 doların altına düştü

Singapur demir cevheri vadeli fiyatları, Avust­ralya ve Brezilya'dan tedari­ğin artması ve en büyük çelik üreticisi olan Çin'de azalan talep nedeniyle gerileyerek ton başına 100 doların altı­na indi. Singapur emtia bor­sasında en yoğun işlem gö­ren haziran teslimatlı de­mir cevheri vadeli kontratı yüzde 1.7 düşüşle ton başı­na 97.05 dolara geriledi. Sin­gapur demir cevheri vadeli kontratı cuma günü Çin'de imalat sektörünün nisanda beklenmedik şekilde gerile­diğini gösteren verilerin pi­yasaları sarsmasının ardın­dan 94.20 dolara kadar düş­müştü.

Dalian demir cevheri va­deli kontratı ise cuma günü beş ayın dip seviyesini gör­mesinin ardından destek buldu.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kont­rat olan eylül teslimatlı de­mir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 2.2 yükse­lerek ton başına 702 yuan­dan (101.48 dolar) kapandı.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 3.2, sıcak haddelen­miş çelik (HRC) rulo yüzde 3.7, paslanmaz çelik yüzde 1.1 yükseldi.