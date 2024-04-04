Deutsche Bank 'Gelecek yılın en iyi 38 hisse senedi' listesini açıkladı

Almanya'nın Frankfurt merkezli en büyük bankası Deutsche Bank, ABD'nin 500 büyük şirketini kapsayan S&P 500'ü pahalı bulanlar için alternatif yayımladı. Kazanç için nereye bakması gerektiğinden şüphe duyanlar için Deutsche Bank, "önümüzdeki 12 ay boyunca piyasadan daha iyi performans gösterecek" tahminiyle kendi analistlerinin hazırladığı en iyi 38 hisse senedini açıkladı.

Business Insider'da yer alan habere göre, 38 isimden oluşan liste; sağlık, sanayi ve teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerini kapsıyor.

İşte Deutsche Bank'ın yayımladığı liste...

38. Warner Music Group (WMG)

37. Oracle (ORCL)

36. Marvell (MRVL)

35. Five9 (FIVN)

34. EverCommerce (EVCM)

33. AT&T (T)

32. Amazon (AMZN)

31. Woodward (WWD)

30. Tronox (TROX)

29. Saia (SAIA)

28. Rocket Lab (RKLB)

27. Parker-Hannifin (PH)

26. Mobileye (MBLY)

25. First Solar (FSLR)

24. Delta (DAL)

23. Sarepta Therapeutics (SRPT)

22. Penumbra (PEN)

21. Option Care (OPCH)

20. Merck & Co. (MRK)

19. ICON (ICLR)

18. Charles River (CRL)

17. Cigna Group (CI)

16. S&P Global (SPGI)

15. Charles Schwab (SCHW)

14. Sabra Health Care REIT (SBRA)

13. PNC (PNC)

12. KKR & Co. Inc. (KKR)

11. BILL (BILL)

10. Ally Financial (ALLY)

9. AJ Gallagher (AJG)

8. US Foods (USFD)

7. Target (TGT)

6. United Parks and Resorts (PRKS)

5. Monster Beverage Corp. (MNST)

4. Las Vegas Sands (LVS)

3. Kraft Heinz (KHC)

2. COTY (COTY)

1. Chipotle (CMG)