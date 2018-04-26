Deutsche Bank'ın kârında sert düşüş

26 Nisan 2018

Son dönemde kârı giderek düşen Deutsche Bank'ın net kârı, ilk çeyrekte de yüzde 79 azaldı.

Bankanın ilk çeyrek gelirleri de yüzde 5 azalarak 7 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.

Deutsche Bank'ın ilk çeyrekte yatırım bankacılığı bölümünün gelirleri yüzde 13 azalarak 3,8 milyar euro seviyesine geriledi.

Deutsche Bank, ABD ve Asya'da belirli işlem ve kredi aktivitelerinden çekilerek Avrupa'ya odaklanacağını, kurumsal bankacılık ve yatırım bankacılığı bölümlerinde de maliyetleri azaltacağını duyurmuştu.

Bu ay başında CEO'su ile bazı üst düzey yöneticilerini değiştiren Deutsche Bank, personel sayısını azaltacağını, işten çıkarmalarda ABD ve Asya'ya odaklanacağını da vurguladı.

Deutsche Bank'a yeni CEO