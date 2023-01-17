DEVA lideri Babacan, Davos’a gidiyor

Davos’a gideceğini duyuran Babacan, “Bir davet vardı. Dün itibariyle karar verdim. Buradan da doğru Davos’a inşallah” dedi.

Programın detaylarını ve katılımcılarını gördüklerini ve gitme kararı aldıklarını belirten Babacan, “20 ülkede cumhurbaşkanı bir o kadar başbakan katılıyor, Avrupa Birliği Komisyon Başkanı orada. Yedi kıtadan ciddi bir katılım var. Çok sayıda görüşme talebi de geliyordu. Hem gittiğimizde ikili görüşmeler yaparız hem de ben oturumları takip etmeyi seviyorum” ifadelerini kaydetti.