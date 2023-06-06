Devlerin gelirinde rekor artış

Batılı devletlerin Rus petrol ihracatına yönelik yaptırım, kısıtlama ve tavan fiyat uygulamalarıyla derinleşen enerji krizi, Rusya'dan gelecek karşı adımların küresel arz tedarikini sekteye uğratacağı endişeleriyle kritik bir seviyeye ulaşırken, petrol fiyatlarında da ani yükselişlerin yaşanmasına sebep oldu.

Fiyat dalgalanmaları şirketlerin bilançolarına yüksek kar olarak yansırken, petrol devlerinin enerji dönüşümü kapsamında açıkladıkları hedefler de mercek altına alındı.

ExxonMobil, Chevron, TotalEnergies, Royal Dutch Shell, bp, Eni, Equinor ve Saudi Aramco gibi petrol devlerinin gelirleri, 2022'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50 artarak 2.4 trilyon doları aştı.

Söz konusu şirketlerin geliri 2021'de 1.6 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı. Bu dönemde, Suudi Arabistan ulusal petrol şirketi Aramco en fazla gelir sağlayan şirket oldu. Şirketin geliri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 50'den fazla artarak 604 milyar doları aştı.

ExxonMobil gelirini geçen yıl önceki yıla göre yüzde 44.8 artırarak yaklaşık 413.7 milyar dolara, Shell ise yüzde 41.6 artırarak 386.2 milyar dolara taşıdı. Öte yandan, TotalEnergies gelirini yüzde 42.6 artışla 263.3 milyar dolara, bp yüzde 51,6 artışla 248.9 milyar dolara, Chevron yüzde 51.6 artışla 246.2 milyar dolara, Equinor yüzde 65.8 artışla 150.8 milyar dolara ve Eni yüzde 53 artışla 140.8 milyar dolara yükseltti.