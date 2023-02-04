Dior 3D baskı teknolojisiyle ürettiği ayakkabıyı tanıttı

Modaevi, üç boyutlu teknolojiden faydalanarak ürettiği ayakkabı serisini Carlo modelinin bir uyarlaması olarak tasarladı. Dior’un klasik tasarımlarından olan Carlo modeli ayakkabısı taranarak oluşturuldu. Üzerine yine üç boyutlu olarak kazandırılan dokuları dijital olarak uyguladı.

Böylece asıl modelindeki parlak deri görümünü farklılaştırılmış oldu. Orijinal Carlo modelinden ayrışan yönü ise bağlama tarzı. Farklı olarak bağlama kısımlarına bağcıkları daha spor bir tarzda üretilerek yerleştirildi. Dior’un tasarımcısının da özellikle belirttiği gibi “görsel olarak sağlam ancak giyildiğinde ultra hafif ” bir model şimdiden hem Dior hem de teknolojik ürün sevenlerin ilgisini çekiyor.