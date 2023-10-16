Dışişleri Bakanı Fidan Lavrov ile görüştü

Bir Türk Dışişleri kaynağı "Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı" dedi.

Yüzlerce Hamas militanının 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ni çevreleyen tahkimatlı sınırı aşarak İsrail'de düzenlediği saldırılar sonrasında İsrail Gazze Şeridi'ni ağır şekilde bombalamaya başlamıştı.

Şu ana kadar meydana gelen saldırılarda her iki taraftan da binlerce kişi hayatını kaybederken, Türkiye çatışmaların sonra ermesi ve sivil esirlerin serbset bırakılması konusunda arabulucuk teklif ederken, yoğun diplomasi de yürütüyor.