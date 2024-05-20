Dışişleri Bakanı Fidan Pakistan'da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde geldiği başkent İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.

Şahbaz Şerif ile görüşmesinin ardından Fidan, Pakistan Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile görüştü.

Fidan, temasları çerçevesinde bugün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelmişti.

Fidan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi.