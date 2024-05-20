Dışişleri Bakanı Fidan Pakistan'da
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad temasları çerçevesinde Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Fidan, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü. Daha sonra Pakistan Senato Başkanı Yusuf Raza Gilani ile bir araya gelen Fidan, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan temaslarını sürdürüyor. Dün akşam saatlerinde geldiği başkent İslamabad’da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Şahbaz Şerif ile görüşmesinin ardından Fidan, Pakistan Senato Başkanı Yousuf Raza Gilani ile görüştü.
Fidan, temasları çerçevesinde bugün Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelmişti.
Fidan, resmi temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye’nin İslamabad Büyükelçiliğinde Türk iş insanları ve kurum temsilcileri ile bir araya geldi.