Dışişleri Bakanı Fidan'dan Rusya'ya ziyaret

Haber RIA haber ajansında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bu ay Türkiye'ye davet etmişti ancak Kremlin Putin'in Türkiye'ye ziyaretini teyit etmedi.

Rusya Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye'nin aracılık ettiği Karadeniz tahıl koridoru anlaşması kapsamındaki taahhütlere rağmen kendi tahıl ve gübresini ihraç edemediğinden şikayet ederek geçen ay anlaşmadan çekilmişti. Türkiye Rusya'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor.