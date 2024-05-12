Domuz böbreği nakledilen ilk hasta hayatını kaybetti

ABD'nin Boston kentinde son evre böbrek rahatsızlığı olan 62 yaşındaki Rick Slayman adlı kişiye, dört saat süren ameliyat ile domuzdan genetiği değiştirilmiş böbrek nakli yapıldı.

Ameliyatın yapıldığı Massachusetts Genel Hastanesi ve ailesi tarafından yapılan açıklamada, Rick Slayman'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesinin yaptığı açıklamada, "Ailemiz sevgili Rick'in ani vefatından dolayı derin bir üzüntü duyuyor, ancak onun pek çok kişiye ilham verdiğini bilerek büyük bir teselli buluyoruz" denildi.

Hastane, Slayman'ın nasıl ya da ne zaman öldüğüne ilişkin açıklama yapmazken hastane sözcüsü, "mahremiyet konularını" gerekçe gösterdi.

Hastane sözcüsü, "Slayman'ın ölümünün yakın zamanda yapılan naklin bir sonucu olduğuna dair elimizde hiçbir belirti yok" ifadesinde bulundu.

Hastane sözcüsü, diyabet ve hipertansiyon sonucu böbrek yetmezliği hastası olan Slayman'ın ölümüne ilişkin "Cömertliği ve nezaketi onu tanıyan herkesi etkileyen olağanüstü bir insanı hatırladıkları için Bay Slayman'ın ailesine ve sevdiklerine en içten taziyelerimizi sunuyoruz." dedi.

3 Nisan'da hastaneden taburcu edilen Slayman'ın ailesi, "Rick'e ikinci bir şans vermek için ellerinden gelen her şeyi yapan" doktor ekibine teşekkür etti.

Böbrek nakline ihtiyaç duyan başkaları için ameliyatının umut ışığı olmasını umduğunu söyleyen Slayman'ın ailesi ayrıca, "Rick bu amacına ulaştı ve onun umudu ve iyimserliği sonsuza dek sürecek. Onun mirası her yerdeki hastalara, araştırmacılara ve sağlık çalışanlarına ilham veren bir miras olacaktır." ifadesinde bulundu.