Dow Jones, Nasdaq ve S&P endeksleri açılış öncesinde durgun seyrediyor

ABD piyasaları, Orta Doğu'dan gelen kritik raporlar ve teknoloji devlerinin açıklayacağı bilançolar öncesinde haftanın ilk işlem gününe temkinli bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor. Yatırımcılar, açılış öncesinde özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı'na yönelik diplomatik hamlelerini takip ediyor.

S&P 500 ve Nasdaq Bileşik endeksi vadeli kontratları, geçtiğimiz haftayı rekor seviyelerde tamamladıktan sonra yeni güne yatay bir seyirle giriyor. Dow Jones Sanayi Endeksi vadeli işlemleri ise sabahın erken saatlerinde %0,2 oranında değer kaybediyor.

Dow Jones Sanayi Endeksi ve jeopolitik riskler

Axios tarafından yayımlanan bir rapor, İran'ın stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı üzerindeki ablukayı kaldırmak için yeni bir teklif sunduğunu öne sürdü. Bu gelişme, küresel tedarik zinciri üzerindeki baskının azalabileceğine dair bir umut ışığı yakıyor.

Söz konusu teklif, bölgedeki savaşı sona erdirmeyi amaçlarken nükleer müzakerelerin daha ileri bir tarihe ertelenmesini öngörüyor. Dow Jones Sanayi Endeksi bileşenleri, enerji maliyetlerindeki olası dalgalanmalara karşı hassas bir bekleyiş sürdürüyor.

Enflasyon endişeleri piyasaları baskılıyor

Küresel petrol arzı ve diğer tedarik akışlarındaki kısıtlamalar, geniş bir endüstri yelpazesinde fiyatları yukarı çekme tehdidini koruyor. Bu durum, piyasa açılışı öncesinde enflasyonist baskılara dair korkuları canlı tutuyor.

Barış görüşmelerini canlandırma çabaları hafta sonunda her iki tarafın da geri adım atmasıyla sekteye uğramıştı. Brent petrol vadeli işlemleri yeniden varil başına 100 dolar seviyesini aşarken, Batı Teksas tipi ham petrol 96 doların üzerinde işlem görüyor.

Teknoloji devlerinin bilançoları bekleniyor

Piyasalar şimdi takvimdeki en kritik dönemeçlerden birine odaklanıyor. "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan dev teknoloji şirketlerinin bilançoları, önümüzdeki günlerde yatırımcıların temel odağı haline geliyor.

Bu finansal sonuçlar, hisse senetlerinin Orta Doğu'daki savaş ortamına karşı direncini ölçmek için güçlü bir test niteliği taşıyor. Şirket kârlılıkları, Dow Jones Sanayi Endeksi içindeki sanayi devlerinin performansını da doğrudan etkileyebilir.

Federal Rezerv toplantısı ve liderlik değişimi

Yatırımcıların bir diğer odak noktası ise Federal Rezerv'in (Fed) bu hafta açıklayacağı faiz kararı üzerinde yoğunlaşıyor. Bu toplantı, başkanlık koltuğunun Kevin Warsh'a devredilmesinden önceki en kritik aşamalardan biri olarak kabul ediliyor.

Jerome Powell liderliğindeki son toplantılardan biri olan bu buluşma, para politikasının geleceği adına belirleyici mesajlar taşıyor. Fed'in sıkılaştırma döngüsündeki tutumu, Dow Jones Sanayi Endeksi tarafındaki fiyatlamaları uzun vadeli şekillendirme potansiyeli taşıyor.

Mevcut veriler ışığında, jeopolitik gerilimlerin enerji fiyatları üzerindeki etkisi ve Fed’in faiz patikası, borsaların sadece bugünkü açılışını değil, genel trendini de etkilemeye devam ediyor.