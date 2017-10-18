Dow Jones'tan tarihi kapanış!

18 Ekim 2017

New York Borsası, ABD'li yatırım bankalarının ve teknoloji şirketlerinin kazançlarıyla günü yükselişle tamamladı.

Dow Jones Sanayi Endeksi 160,16 puan (yüzde 0,70) artarak 23,157,60 puanla rekor seviyeye ulaştı. Böylece endeks, tarihte ilk defa 23 bin puan seviyesinin üzerinde kapanmış oldu. Endeksin 22 bin puandan 23 bin puana yükselmesi ise sadece 76 gün sürdü.

Standard & Poor's 500 Endeksi 1,90 puan (yüzde 0,07) yükselişle 2,561,26 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 0,56 puan değer kazanarak 6,624,22 puana ulaştı.

ABD'li yatırım bankalarından Goldman Sachs'ın hisseleri yüzde 2,5 yükselirken, Morgan Stanley'nin hisse başına değeri yüzde 2,1 artış gösterdi.

Teknoloji devi IBM'in hisseleri de yüzde 8,9 artışla Ocak 2009'dan bu yana en kazançlı günü geride bırakmış oldu.

Kaynak: AA