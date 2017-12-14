Draghi: Göstergeler güçlü ekonomik büyümeye işaret ediyor

14 Aralık 2017

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmeme kararı almasının ardından ECB Başkanı Mario Draghi basın toplantısı düzenledi.

Draghi, ekonomik göstergelerin güçlü ekonomik büyümeye işaret ettiğini söyleyerek, 2018 yılı büyüme tahmini yüzde 1,8'den yüzde 2,3'e, 2019 büyüme tahminini ise yüzde 1,7'den yüzde 1,9'a yükselttiklerini ifade etti. Draghi, 2020 büyüme tahmininin ise yüzde 1,7 olduğunu belirtti.

Draghi yaptığı değerlendirmede, büyüme görünümü için risklerin genel olarak dengede olduğunu, büyümede yukarı yönlü sürprizler görülmesi potansiyeli bulunduğunu söyledi.

"Enflasyon için hala teşviğe ihtiyaç var"

2018 için enflasyon tahmininin yüzde 1,4, 2019 için de yüzde 1,5 olduğunu kaydeden Draghi, enflasyon için hala teşviğe ihtiyaç olduğunu vurguladı. Draghi, Euro Bölgesi'nde 2020 enflasyon tahminlerinin ise yüzde 1,7 olduğunu açıkladı.

Draghi, enflasyon revizyonlarının yüksek gıda ve petrol fiyatlarının yansıması olduğunu ve çekirdek enflasyonun orta vadede kademeli olarak yükseleceğini ifade etti.

"Mali politikalar daha fazla büyüme dostu olmalı"

Yapısal reformların artırılması gerektiğini kaydeden ECB Başkanı, mali politikaların daha fazla büyüme dostu olması gerektiğini söyledi.

Draghi, ABD'deki vergi reformunun Avrupa'daki olası etkilerini görüşmediklerini ve ABD ile Euro Bölgesi'nde toparlanma aşamalarının farklı olduğunu da sözlerine ekledi.

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ECB faiz oranını değiştirmedi