Draghi: Şoklara karşı mali enstrümana ihtiyaç var

11 Mayıs 2018

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi'nin bir ekonomik şok karşısında üye ülkelerin birbirlerinden çok fazla ayrışmamalarını sağlayacak yeni, ortak bir "mali enstrüman"a ihtiyacı olduğunu söyledi.

Floransa'da konuşan Draghi, "Büyük şoklar sırasında üye ülkeler arasında yakınlığı, para politikası üzerinde aşırı yük yaratmadan devam ettirecek ek bir mali enstrümana ihtiyacımız var. Bu yeni mali enstrümanın amacı, ekstra bir istikrar katmanı sağlamak olacak, dolayısıyla ulusal politikalara güveni güçlendirecek" dedi.

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