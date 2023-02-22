Dubai 93 km’lik sürdürülebilir üstü kapalı yeşil yol inşa ediyor

Emre ERGÜL

Şehrin etrafını dolaşacak üzeri kapalı 93 kilometrelik bir “yaşam yolu” inşa edilecek. Projenin ismi “The Loop (Döngü).” Dünyanın en akıllı bisiklet ve yürüyüş yollarının inşa edileceği projeyi Dubai-merkezli URB firması hayata geçirecek. URB’nin CEO’su Baharash Bagherian’a göre, “Proje, Dubai’yi Dünya üzerinde yürüyerek ya da bisikletle en bağlantılı kent yapacak.” Bagherian, Dubai’yi “saran” camekan yol için “yeşil koridor” tanımlamasını kullanıyor.

40 hektarlık yeşil merkez insanların zihnini açacak

The Loop’ın yan ısıra 40 hektarlık “Agri Hub” adlı yeşil bir merkez de inşa edilecek. Peki o merkezde neler olacak? Bagherian bu soruyu şöyle yanıtlıyor: “Araştırma ve eğitim merkezleri, eko-evler, tarımsal ürünlerin satıldığı mağazalar, restoranlar, kafeler olacak.” Dubaili CEO’ya göre, “The Loop ve Agri Hub, insanların zihnini açacak.” Farm-to-table (Çiftlikten masaya) sağlıklı gastronominin yeni trendi. Bagherian’a göre, Agri Hub, yiyecek ve içecekler çiftlikten direkt taze taze müşterilere sunulan restoranların bulunduğu bir gastronomi merkezi de olacak.

Bagherian değişimi şöyle özetliyor: “Bütün dünya daha yeşil bir ekonomiye doğru ilerliyor. En güçlü ekonomiler, bunun gibi projelerle mümkün olan en kısa sürede sürdürülebilirliğe geçiş yapabilen ekonomiler olacak." Uluslararası basına göre, Agri Hub’ın inşaatı 2024’te başlayacak. Dubaili yerel yetkililerin onayından sonra kollar The Loop için sıvanacak ve The Loop 2040 yılında hizmete girmiş olacak.