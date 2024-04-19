Dubai sulara gömüldü

Emre ERGÜL

Birleşik Arap Emirlikleri’ni oluşturan 7 emirlikten biri olan Dubai, pazartesi akşamı başlayıp salı akşamına kadar süren yağışların şokunu yaşıyor. Yılda ortalama 94.7 mm’den daha az yağış alan Dubai’de bahsi geçen 24 saat içinde 142 mm yağmur yağdı.

Uzmanlara göre bu, Ortadoğu’da meteoroloji kayıtlarının tutulduğu 1949 yılından bu yana, son 75 yılın en büyük yağışı oldu. Çölün finans kentinde otoyollar nehirlere döndü, alışveriş merkezlerinin giriş katları sular altına kaldı, okullar önümüzdeki haftaya kadar kapatıldı. Dünyanın en kalabalık havalimanlarından biri olan ve geçtiğimiz yıl 134 milyon yolcunun kullandığı Uluslararası Dubai Havalimanı’nı da su bastı. Uçuş iptalleri yaşandı, çarşamba gün boyu tüm iletişim kanalları vasıtasıyla “Havalimanına gelmeyin” çağrıları yapıldı. Dubai, normalde kış aylarında yağış alan bir yer.

Hatta yeterli yağış olmadığında “bulut tohumlama” yöntemiyle susuzluğa çare olarak yağmur yağdırılıyor. Yerel medyaya göre, sellere neden olan bu yağışların nedeni de “bulut tohumlama.” Uluslararası haber ajansı Bloomberg de yerel yetkililerin “Bulut tohumlama uçakları pazar ve pazartesi kullanıldı. Salı kullanılmadı” iddialarını manşete taşırken; Meteoroloji İdaresi iddiayı yalanladı: “Yağış ihtimali yokken bulut tohumlama yapılır. Oysa bir süredir gökyüzü bulutluydu ve şiddetli fırtına ortamında bulut tohumlama zaten yapılmaz.”

Dubai, paranın küresel merkezlerinden biri olduğu için tüm dünyanın gözü kulağı buradaydı; sular altında kalan otobanlarda terk edilen lüks araç görüntüleri iki gündür sosyal medyada döndü durdu. Oysa BAE’daki yağış rekorunu, 24 saatte 256 mm yağışla Abu Dabi Emirliği’ndeki Al Ayn kenti aldı. BAE’deki tek ölüm haberi de bir diğer emirlik olan Şarika’dan geldi. 70 yaşındaki bir kişinin cesedi, su altında kalan bir otomobilde bulundu. Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan’ı da vuran yağışlar, Umman’da da 19 kişinin canını aldı.

Uzmanlar uyarmıştı

Bir süredir Ortadoğu için sel uyarısında bulunan uzmanların “bilimsel” açıklamasına göre, yağışların nedeni sıcak ve nemli havayı içine çeken ve diğer hava sistemlerinin gelmesini engelleyen kapalı alçak basınç hava sistemi… “Daha sade” açıklamaya göre de nedeni, “insanların neden olduğu iklim değişikşiği.”

‘Bulut tohumlama’ nedir?

Çöl iklimi yaşayan BAE, zaman zaman ‘bulut tohumlama’ yöntemiyle yağış alıyor. Yerel medya, aşırı yağışların aşırı ‘tohumlama’dan kaynaklandığını iddia etti. Meteoroloji İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Omar Al Yazeedi, "Ne bu özel hava durumu sırasında ne de öncesinde bir tohumlama işlemi yapmadık” dedi.