Dubai'yi sel vurdu: Emirates CEO'su özür diledi

Emirates Havayolu'nun CEO’su Tim Clark, havayolunun web sitesinde özür mektubu yayınladı.

Mektupta Clark, “Müşterilerimizin hayal kırıklığını kabul ediyor ve anlıyoruz. Bu süre zarfında seyahat planları aksayan her müşterimizden en içten özürlerimizi sunmak istiyorum.” ifadesinde bulundu.

Yaşananların kabul edilemez olduğunun farkında olduklarını belirten Clark, “Tepkilerimizin mükemmel olmaktan uzak olduğunu biliyoruz. Terminallerdeki yoğunluk, bilgi eksikliği ve karışıklık nedeniyle müşterilerimizin yaşadığı hayal kırıklığını anlıyor ve anlıyoruz. Uzun kuyrukların ve bekleme sürelerinin kabul edilemez olduğunu da kabul ediyoruz” şeklinde konuştu.

Emirates’in, merkez operasyonlarının personel ve tedarik sıkıntısı nedeniyle zorlandığını ifade eden Clark, “Önümüzdeki 3 gün içinde yaklaşık 400 uçuşu iptal etmek ve çok daha fazlasını ertelemek zorunda kaldık” dedi.

Emirates Çarşamba günü, yolcuları acil durumlar dışında havaalanına gelmemeye çağıran bir bildiri yayınlamıştı. Firma ayrıca Dubai’den uçmak isteyenlerin check-in’lerini askıya alarak bazı yolcuların ülkede mahsur kalmasına neden olmuştu.

Clark, mektubunda Emirates’in Dubai Havalimanı’nda ve transit bölgesinde müşterilerle ilgilenmek için 100’den fazla gönüllü çalışan gönderdiğini belirtirken, Dubai’deki müşterilere 12 binden fazla otel odası sağlandığını ve 250 bin yemek kuponu düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Emirates’in normal uçuş programlarının yeniden düzenlendiğini belirten Clark, halen müşterilere iade edilecek 30 binden fazla bagaj parçası bulunduğunu ve bu sürecin birkaç gün daha alacağını ifade etti. Clark, “30 bin kadar geride kalan bagajı tasnif etmek, düzenlemek ve sahiplerine teslim etmek için bir görev gücü oluşturduk. Yeniden rezervasyon yapılan yolcular ve bagaj yığınını temizlememizin birkaç gün daha alacak. Müşterilerimizden ‘sabır ve anlayış’ talep ediyoruz” dedi.

Clark, mektubunda havayolunun süreçlerini iyileştirme sözü verirken, çalışanlarına yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti ve aksaklıktan etkilenen müşterilerden bir kez daha özür diledi.