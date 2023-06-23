Dünya Bankası felaketlerle sarsılan ülkelere ödeme molası verecek

Dünya Bankası felaketlerden etkilenen ülkelerin bankaya yapacakları kredi geri ödemelerine ara vermelerine izin verecek.

Financial Times'da yer alan habere göre Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, kredi ödemelerine ara verilmesi ve yeni kredilere afet sigortası eklenmesi gibi önlemleri Paris'te yapacağı konuşmada açıklayacak. FT'nin haberine göre, Dünya Bankası aynı zamanda bir kriz durumunda, ülkelerin aldıkları kredilerin bir kısmını acil duruma müdahale için "hızla başka alana yönlendirmesine" izin verecek.

Düşük gelirli ülkelerin borç yükümlülüğünü azaltacak ve iklim değişikliği ile mücadelenin finansmanına daha fazla kaynak ayıracak bir çerçeve oluşturmak için Paris'te düzenlenen zirveye Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ev sahipliği yapıyor.

Hepimiz kaybederiz

Dünya Bankası, aynı zamanda ülkelerin fonlarının bir kısmını bir kriz meydana geldiğinde acil duruma müdahale etmeye “hızlı bir şekilde yeniden yönlendirmelerine” izin verecek ve kalkınma projeleri için yeni sigorta ürünleri sunmak üzere özel sektörle birlikte çalışacak. Yazıda, “Pandemiler ve iklim değişikliği haritadaki sınır çizgilerine bakmaz.

Gelişmekte olan ülkeler üzerindeki borç yükünün nasıl hafifletilebileceği konusunda başarısız olursak - veya bir araya gelmemiz çok uzun sürerse - hepimiz kaybederiz” ifadelerine yer verildi. Zirve öncesinde Financial Times'a konuşan yetkililer, bilgisi verilen duraklama hükümlerinin, ülkelerin bir felaket durumunda "ülkelerini yeniden inşa edebilme fırsatına" sahip olmalarını sağlamak için hayati önem taşıdığını söyledi.

Dünya Bankası, kapsamı genişletmek amacıyla yeni İklim Dirençli Borç Hükümlerini ilk başta "en savunmasız" borçlularına sunacağını söyledi. Ayrıca, her ülkenin afet sigortasını karşılayamayacağını kabul ettiğini ve bu nedenle ürünleri düşük gelirli ülkeler için uygun hale getirmek için bağışçılarla çalışacağını açıkladı.