Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 600 milyon Euro destek

Bankadan yapılan açıklamaya göre, onaylanan 600 milyon avroluk kredi garantisi, Türk ihracatçıların rekabet güçlerini ve ihracat pazarlarını koruyabilmeleri için üretim süreçlerinden kaynaklanan karbon emisyonlarının azaltılmasının desteklenmesi amacıyla kullanılacak.

Bu kapsamda yürütülecek Türkiye Yeşil İhracat Projesi, makine, ekipman, ısıtma ve soğutma sistemlerinin geliştirilmesi ve atıkların azaltılması veya geri dönüştürülmesi gibi yeşil ve iklime uyumlu çözümlere yatırım yapacak ihracatçılara uygun maliyetli ve uzun vadeli finansman sağlanmasına yardımcı olacak.

Avrupa Birliği'nin (AB) 2026'dan itibaren karbon yoğun ürünlere tarife uygulayacak olması nedeniyle, emisyon yoğun ürünler üreten ihracatçıların karbon ayak izlerinin azaltılması önem taşıyor.

"Uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dünya Bankası Grubu Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, ihracatçıların başarısının Türkiye ekonomisi için önemine işaret ederken, "Yeşil dönüşüm, hükümetin en büyük önceliklerinden birisini oluşturuyor. Dünya Bankası, küresel olarak düşük karbonlu bir geleceğe geçişe katkıda bulunacak. Aynı zamanda şirketlerin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak bu çabaları desteklemekten memnuniyet duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Uzun vadeli finansmanın, ihtiyaç duyulan yeşil ekonomiye sorunsuz geçişi sağlayacak yatırımlar için kilit önem taşıdığını aktaran Lopez, şunları kaydetti:

"Türkiye Yeşil İhracat Projesi, tamamı ihracatçıların yeşil dönüşüm çabalarını desteklemek için kullanılacak yaklaşık 10 yıl vadeli ticari krediler yoluyla 1 milyar avroya kadar uluslararası özel sermayenin bulunması amacıyla Eximbank'a sağlanacak 600 milyon avroya kadar kredi garantisiyle uzun vadeli ticari finansmanı harekete geçirecek. Bu finansman geleneksel piyasa seçeneklerine göre vade ve maliyet bakımından daha uygun olacak ve ihracatçıların karbon emisyonlarını azaltmaları ve yeşil ihracatı arttırmaları için çok ihtiyaç duyulan ivmeyi sağlayacak."

Dünya Bankası Proje Ekip Lideri Gunhild Berg de projenin uzun vadeli, sürdürülebilir ve yeşil ekonomik büyümeyi finanse etmek için önemine dikkati çekerek, "Garanti enstrümanı aynı zamanda ihracatçıların iklimle ilgili geçiş süreci risklerine uyum sağlamalarının ve küresel olarak yeşil ürünlere ve hizmetlere yönelik artan talebin sunduğu fırsatlardan yararlanmalarının desteklenmesinde yeni bir yaklaşım sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.