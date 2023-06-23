Dünya Devleri BeautyEurasia’da bir araya geldi

Türkiye ve Avrasya’nın lider sektör ve iş birliği platformu BeautyEurasia; Rusya, Fransa, Bulgaristan, Yunanistan, Hindistan, İtalya, İsviçre, Ukrayna, Japonya ve Çin gibi ülkeler başta olmak üzere toplamda 459 yerli ve yabancı firmanın aralarında bulunduğu birçok ülkeden katılımcıları ağırladı.

Dünyanın önde gelen birçok seçkin kozmetik ve güzellik markasının yer aldığı BeautyEurasia, geçen seneye göre ziyaretçi sayısını %14 arttırarak, %27’si uluslararası olmak üzere, toplamda 128 ülkeden 19.799 ziyaretçiyi ağırladı. Avrasya Bölgesi’nin en büyük kozmetik fuarı olan 18. Uluslararası Kozmetik, Güzellik ve Kuaför Fuarı – BeautyEurasia, 15 – 17 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlendi.

Fuarda, 26 ülkeden 459 katılımcı yer aldı. ICA Events tarafından 82 ülkeden 600’ün üzerinde profesyonel satın almacının ağırlandığı fuarda, toplamda 5.387 sektör profesyoneli BeautyEurasia’ da yer aldı. BeautyEurasia Fuar Direktörü Filiz Mehmedova, “Bu yıl fuarın yanı sıra, Davetli alım heyeti programının seçkin profesyonellerini ve fuar katılımcılarını daha verimli bir etkileşim yaratmak adına bir araya getirdiğimiz özel bir networking tekne partisi gerçekleştirdik.” dedi.

Ayrıca fuarın bu seneki performansını değerlendirerek, BeautyEurasia’nın Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını dile getiren Mehmedova, “Türkiye kozmetikte önemli bir üretim ülkesi olarak öne çıkarken, ilave tedarik talebi de yükseldi. 2023 yılının ilk çeyreğine baktığımızda, kozmetik sektöründe Türkiye’nin genelde ve birçok sektör ortalamasının üzerinde ihracat artışı sağladığını görüyoruz.

Bu gelişmeler ışığında, 2023 yılının ilk çeyrek döneminde ihracatı 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 27,1 artan ve 652,3 milyon dolara yükselen bu sektörde, BeautyEurasia güçlü bölgesel ağı ile Türkiye için yeni iş, ortaklık ve ihracat fırsatları yarattı. 18 yıldır Türkiye’nin tek uzun soluklu kozmetik fuarı olarak bu gelişimlere katkı sağlamaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” dedi.

ICA Events hakkında

Genel merkezi Londra’da bulunan ICA Events, Birleşik Krallık, Orta Doğu ve Çin’deki temsilcilikleriyle Türkiye, Polonya, Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’da 50’yi aşkın fuar, sergi ve konferans düzenleyen uluslararası bir fuar şirketidir ICA Events, dünyanın her köşesinden gelen müşterilerin olağanüstü anlar paylaştığı ve sektör inovasyonunun şekillendiği kaçırılmayacak etkinlikler düzenleyen yeni nesil bir organizasyon firmasıdır.

Vizyonumuz, dünyanın en önde gelen içerik odaklı ve mutlaka gidilmesi gereken etkinlik portföyünü oluşturarak müşterilerimize muazzam bir deneyim ve yatırım getirisi sağlamaktır. Türkiye’de ise ICA Events gücünü bölgedeki küresel ağdan alarak inşaat(Yapı Fuarı – Turkeybuild Istanbul), turizm(EMITT), kozmetik(BeautyEurasia), gıda(WorldFood Istanbul),raylı sistemler ve lojistik(Eurasia Rail) sektörlerinde Türkiye’nin öncü fuarlarını düzenlemektedir.