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“Dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3’ten az büyür"

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini beklediklerini ifade etti.

Haber Merkezi
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini beklediklerini ifade ederek, kü­resel ekonomik büyümenin gele­cek 5 yılda yüzde 3 civarında ka­lacağını öngördüklerini ve bunun 1990’dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahminleri oldu­ğunu söyledi.

Küresel ekonomide 2021’deki güçlü toparlanmanın ardından Rusya’nın Ukrayna’da başlattı­ğı savaş nedeniyle büyümenin 2022’de neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde 6.1’den yüzde 3.4’e gerilediğini belirten Georgieva, yavaşlamanın bu yıl da devam et­tiğini söyledi ve ekledi: “Gelişmiş ekonomilerin çoğunda şaşırtıcı derecede dirençli iş gücü piyasa­ları ile tüketici harcamalarına ve Çin'in yeniden açılmasının sağ­ladığı iyileşmeye rağmen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini bekliyoruz."

Gelecek hafta açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm Ra­poru’nda görüleceği gibi büyü­menin hem yakın hem de orta va­dede tarihsel karşılaştırmaya gö­re zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Georgieva, ülke grup­ları arasında da keskin farklılık­lar olduğunu aktardı.