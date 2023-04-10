“Dünya ekonomisi bu yıl yüzde 3’ten az büyür"
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini beklediklerini ifade etti.
Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini beklediklerini ifade ederek, küresel ekonomik büyümenin gelecek 5 yılda yüzde 3 civarında kalacağını öngördüklerini ve bunun 1990’dan bu yana en düşük orta vadeli büyüme tahminleri olduğunu söyledi.
Küresel ekonomide 2021’deki güçlü toparlanmanın ardından Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaş nedeniyle büyümenin 2022’de neredeyse yarı yarıya düşerek yüzde 6.1’den yüzde 3.4’e gerilediğini belirten Georgieva, yavaşlamanın bu yıl da devam ettiğini söyledi ve ekledi: “Gelişmiş ekonomilerin çoğunda şaşırtıcı derecede dirençli iş gücü piyasaları ile tüketici harcamalarına ve Çin'in yeniden açılmasının sağladığı iyileşmeye rağmen dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 3’ten az büyümesini bekliyoruz."
Gelecek hafta açıklanacak Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nda görüleceği gibi büyümenin hem yakın hem de orta vadede tarihsel karşılaştırmaya göre zayıf kalmaya devam ettiğine işaret eden Georgieva, ülke grupları arasında da keskin farklılıklar olduğunu aktardı.