Dünya Kupası öncesi grev krizi: Binlerce çalışan iş bırakacak

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Los Angeles yakınlarında bulunan SoFi Stadyumu'nda görev yapan çalışanlar, ücret artışı talepleri konusunda yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine greve gitme kararı aldı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, Unite Here Local 11 üyesi çalışanların yüzde 96'sının grev kararına destek verdiği belirtildi. Kararın, stadyumun yiyecek ve içecek hizmetlerini yürüten taşeron şirket Legends Global ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından alındığı ifade edildi. Tarafların pazartesi günü yeniden görüşmesi planlanıyor.

Yaklaşık 2 bin çalışanı kapsıyor

BloombergHT'nin aktardığı bilgilere göre sendika, stadyumda görev yapan yaklaşık 2 bin yiyecek hizmeti çalışanını temsil ediyor. Bu kapsamda barmenler, aşçılar, bulaşıkçılar ve büfe çalışanları da grev sürecine dahil bulunuyor.

Dünya Kupası maçları öncesi kritik süreç

NFL ekipleri Los Angeles Rams ve Los Angeles Chargers'ın maçlarına ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 FIFA Dünya Kupası kapsamında sekiz karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Stadyumdaki ilk Dünya Kupası mücadelesi 12 Haziran'da ABD ile Paraguay arasında oynanacak. Karşılaşmanın bilet fiyatlarının 2 bin dolardan başladığı belirtilirken, tesisteki ikinci maç ise 15 Haziran'da İran ile Yeni Zelanda arasında gerçekleştirilecek.

Göçmenlik bilgileri için de talepte bulundular

Çalışanlar, ücret taleplerinin yanı sıra kişisel bilgilerinin ABD göçmenlik makamlarından korunmasını da istedi.

Geçen yıl haziran ayında ABD Başkanı Donald Trump, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonlarına karşı düzenlenen protestolar nedeniyle Los Angeles'a federal birlik gönderme kararı almıştı. Bu gelişmenin ardından çalışanların veri güvenliği konusundaki talepleri de müzakerelerin gündem maddelerinden biri haline geldi.